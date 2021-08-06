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هاني رمزي وضياء السيد مرشحان لتولى تدريب الأولمبي

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هاني رمزي وضياء السيد مرشحان لتولى تدريب المنتخب الأولمبي هاني رمزي وضياء السيد مرشحان لتولى تدريب الأولمبي

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فتح مسؤولى اتحاد الكرة، المفاوضات مع أكثر من مدرب من أجل تولى مهمه القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة، خلفاً لشوقي غريب، الذي فشل في تحقيق أي نتائج إيجابية خلا دورة الألعاب الأوليمبية الحالية، طوكيو 2020.

ودع الأولمبي منافسات طوكيو 2020 أمام البرازيل في الدور ربع النهائي، ودخل أكثر من مدرب في حسابات اتحاد الكرة على رأسهم هانى رمزي المدير الفنى السابق للمنتخب الأولمبي، وكذلك ضياء السيد المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الأولمبي تصفيات دورة الالعاب الأولمبية المقرر لها في باريس 2024.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأولمبي على ما قدموه خلال فترة عملهم التي تنتهي بنهاية الدورة الأولمبية وذلك بعد حصولهم على بطولة أفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا في الصعود بالفريق لربع النهائي متخطين الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا وكان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.

المصرى اليوم

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