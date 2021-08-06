من يخلف ميسي؟.. 5 نجوم يمكنهم تعويض غياب «البرغوث» عن برشلونة

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ليونيل ميسي رحل عن برشلونة. في أنباء صدمت عالم كرة القدم، أعلن النادي الكتالوني ليلة الخميس أن النجم الأرجنتيني لم يعد لاعبًا لبرشلونة.

اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا هو أعظم لاعب في تاريخ برشلونة ويمكن القول إنه أعظم لاعب في كل العصور.

كان رحيل ليونيل ميسي تطورًا مفاجئًا، بالنظر إلى أن التقارير الموثوقة أشارت إلى أن المهاجم كان مستعدًا لتوقيع صفقة جديدة مع النادي.

يبقى أن نرى ما ستكون عليه وجهة ميسي الجديدة. مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، تم ربطهما بتوقيعه. لكنهم قد يواجهون بعض المنافسة لأن كل نادٍ أوروبي كبير سيحرص على التعاقد مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال مجانية.

دعونا نلقي نظرة على خمسة لاعبين يمكن أن يحلوا محل ليونيل ميسي في برشلونة.

5- أنسو فاتي | برشلونة

أنسو فاتي هو موهبة شابة مذهلة كان لها بالفعل تأثير كبير على المستوى الأول وبشر الكثيرون بأنها مستقبل برشلونة.

منذ ظهوره، تم وصف فاتي بأنه وريث ليونيل ميسي. ظهر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لأول مرة مع فريق كامب نو في عام 2019. كما أصبح أصغر هداف لبرشلونة على الإطلاق عندما سجل هدفه الاحترافي الأول في التعادل 2-2 ضد أوساسونا في ذلك العام.

منذ ذلك الحين، لم ينظر فاتي إلى الوراء. في 43 مباراة في جميع المسابقات لبلوجرانا، سجل الدولي الإسباني 13 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة. كان الموسم الماضي مخيبا للآمال بالنسبة لفاتي، حيث شهدت الإصابات مشاركة النجم الشاب في 10 مباريات فقط في جميع المسابقات. مع رحيل ميسي على ما يبدو، لا بد أن يزداد الضغط على فاتي.

4- ممفيس ديباي | برشلونة

كان سجل انتقالات برشلونة في السنوات الأخيرة ضعيفًا، على أقل تقدير. لكن التعاقد مع ديباي في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف يمكن أن يكون ضربة رائعة.

كان ديباي موهوبًا ذا تصنيف عالٍ خلال أيام أيندهوفن، وقد كافح من أجل الذهاب إلى مانشستر يونايتد، وانضم في النهاية إلى ليون في يناير 2017. كان الدولي الهولندي من الطراز العالمي لعمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي. في 178 مباراة في جميع المسابقات، سجل ديباي 76 هدفاً وقدم 56 تمريرة حاسمة.

بالنظر إلى المستوى المثير الذي قدمه ديباي مع ليون، لم يكن من المستغرب رؤية أندية أوروبية كبرى تدور حول المهاجم مرة أخرى. ضمّن برشلونة توقيعه في وقت سابق هذا الصيف، وقد يصبح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أهم مهاجم للنادي الموسم المقبل في غياب ليونيل ميسي.

3- لوتارو مارتينيز | انتر ميلان

مرتبطًا منذ فترة طويلة بالانتقال إلى برشلونة، سيطر لاوتارو مارتينيز مرة أخرى على عناوين الانتقالات، حيث قيل إن آرسنال مُهتم بالحصول على توقيعه.

مارتينيز هو أحد أفضل المهاجمين الشباب في كرة القدم العالمية، وكان ممتازًا مع إنتر ميلان. انضم الدولي الأرجنتيني إلى عمالقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي من راسينج كلوب في عام 2018، وخاض 132 مباراة في جميع المسابقات للنادي. في هذا الوقت، سجل مارتينيز 49 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

ارتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ببرشلونة الصيف الماضي، لكنه ظل يلعب دورًا مهمًا في نجاح إنتر ميلان في الدوري الإيطالي الموسم الماضي. تم ربط مارتينيز الآن بآرسنال في الأيام الأخيرة.

يبقى أن نرى ما إذا كان برشلونة سيكون لديه الموارد المالية للتعاقد مع مارتينيز من النيرازوري لأنه لن يأتي بثمن بخس.

2 هاري كين | توتنهام هوتسيبر

الآن بعد أن أصبح ليونيل ميسي وكيلًا مجانيًا، فقد ارتبط مرة أخرى بالانتقال إلى مانشستر سيتي، الذي يديره مدربه السابق في برشلونة بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي في السوق للحصول على مهاجم وكان هاري كين هدفهم المُفضل لفترة طويلة الآن. يريد كين الانضمام إلى مانشستر سيتي أيضًا، لكن سيكون من المفهوم للغاية إذا قرر فريق السيتيزينس الانتقال لميسي في صفقة انتقال مجانية.

كل هذا يترك كين في الترنح. أوضح اللاعب الدولي الإنجليزي أنه يريد مغادرة توتنهام هوتسبير، لكن توتنهام سيطالب برسوم انتقال ضخمة للسماح لنجمه بالرحيل.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هو أحد أفضل المهاجمين في العالم وواحد من اللاعبين القلائل الذين يمكنهم الاقتراب من مطابقة معايير ليونيل ميسي. إذا اختار برشلونة التوقيع معه، فيمكن أن يثبت أنه اللاعب الذي يحتاج له برشلونة في خط هجومه.

1 إيرلينج هالاند | بوروسيا دورتموند

إيرلينج هالاند هو أفضل مهاجم شاب في كرة القدم العالمية، وأحد أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي.

يعرف بوروسيا دورتموند قيمة نجمه. كان الدولي النرويجي أفضل لاعب في الدوري الألماني منذ انضمامه إلى النادي في يناير 2020. منذ ذلك الحين، قدم هالاند 59 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 57 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

الدولي النرويجي هو نجم رائع. ينظر الكثيرون إلى هالاند وكيليان مبابي على أنهم ورثة كريستيانو رونالدو وعرش ليونيل ميسي. مع تأمل مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد في وقت ما في المستقبل، قد يكون هالاند هو التوقيع الرئيسي لبرشلونة في المستقبل.

ومع ذلك، مثل مارتينيز وكين، سيتعين على برشلونة دفع مبلغ كبير من المال للتعاقد معهم. لقد تم توثيق الوضع المالي غير المستقر للنادي الكتالوني جيدًا وسيكون عقبة كبيرة إذا اختاروا ملاحقة هالاند.