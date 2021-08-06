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الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقتين سوبر

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الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقتين سوبر الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقتين سوبر

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نجح مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في الحصول على توقيع الثنائي الأوغندي خالد أوتشو، والجناح المدغشقري باولن فوافي، تمهيدًا للتعاقد معهما، خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر.

وكان المقاصة أعلن رحيل فوافي وأوتشو، بعد فشله في تجديد التعاقد معهما والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، نظرًا لراتبهما المرتفع.

وحصل الإسماعيلي على توقيع ثنائي المقاصة، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعبان الفنية.

ويسعى الدراويش، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، بصفقات قوية، تكون قادرة على قيادة النادي للفوز بالبطولات في الموسم الجديد.

يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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