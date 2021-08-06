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الإسماعيلي: نسعى لحصد الثلاث نقاط أمام الأهلي

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الإسماعيلي: نسعى لحصد الثلاث نقاط أمام الأهلي الإسماعيلي: نسعى لحصد الثلاث نقاط أمام الأهلي

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أعرب حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي، عن رضاه التام بتعادل الدراويش أمام بيراميدز أول أمس الأربعاء الماضي والتي انتهت بهدفين لكل فريق.

وأضاف حمد في تصريحات تليفزيونية: «كنا الأقرب إلى حصد النقاط الثلاث، وأهدرنا العديد من الفرص المحققة على مدار شوطي المباراة، رغم النقص العددي بعد إشهار البطاقة الحمراء إلى حسين السيد 'مارسيلو، لكن بشكل عام فالجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال راض عن آداء اللاعبين، خاصة أن فريق بيراميدز لديه مجموعة مميزة من اللاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني المتميز بقيادة اليوناني تاكيس چونياس».

واختتم حمد: «لدينا مجموعة من المباريات الصعبة المتتالية الفترة المقبلة، والبداية ستكون أمام الأهلي الأربعاء المقبل، ونسعى إلى حصد النقاط الثلاث لتحسين موقف الدراويش بجدول الدوري».

المصرى اليوم

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