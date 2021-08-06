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أنهى المنتخب الوطنى للسباحة الإيقاعية، منافسات الفرق في المركز الثامن، خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحقق المنتخب المصري مجموع نقاط 77.9147 ليحتل المركز الثامن من أصل 10 منتخبات مشاركة بمنافسات الفرق، بينما توج منتخب الاتحاد الروسي بالذهبية بمجموع نقاط 97.2979 وذهبت الفضية للصين بمجموع نقاط 96.2310، بينما كان البرونز من نصيب أوكرانيا بمجموع نقاط 94.2685.

وتتكون قائمة منتخب مصر للسباحة الإيقاعية من كل من: «نيهال سعفان وليلى على وهنا هيكل وجيداء شرف وفريدة رضوان وشهد سامر ومريم المغربي ونورا عزمي وملك إياد»، تحت قيادة المدربات ناستيا شيباك ونور الأفندي واللجنة الفنية التي تتضمن كلا من داني خريستو وإيمان عرام.

واستطاع منتخب السباحة الإيقاعية التأهل إلى أولمبياد طوكيو المقامة الصيف المقبل، وذلك بعد احتلاله أفضل مركز إفريقي في بطولة العالم 2019 بكوريا، حيث احتل المنتخب المصري المركز الـ17 من أصل 27 منتخبا مشاركا في البطولة ليضمن ظهوره في الدورة الأولمبية.