أخبار عاجلة

فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان -
"طوارئ أجياد" بمكة يُجري قرابة 73 ألف تحليل مخبري في 6 أشهر -
"قلوبنا مع الشعب الأفغاني".. "بوش" الابن وزوجته يعبران عن حزنهما -
أكثر من 900 مستفيد من برامج الدمج الاجتماعي لـ"إخاء" العام الماضي‎‎ -
جمارك المطار تضبط مصرى يحمل جنسية أجنبية قبل تهريب عملات ذهبية و34 قطعة أثرية -
مياه الجيزة : الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية -
تقرير: قائمة مراقبة الإرهابيين الأمريكية تم فضحها لمدة 3 أسابيع -
حرائق وروائح وقلق.. أهالٍ بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية! -
أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل -
بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أيمن أشرف وياسر إبراهيم يقودان دفاع الأهلي أمام سيراميكا

Print
أيمن أشرف وياسر إبراهيم يقودان دفاع الأهلي أمام سيراميكا أيمن أشرف وياسر إبراهيم يقودان دفاع الأهلي أمام سيراميكا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي بقيادة بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق على الدفع بالثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم في مركز قلب الدفاع، خلال مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا السبت، ضمن مباريات الدورى الممتاز، وذلك بعدما تأكد غياب المغربي، بدر بانون، عن المشاركة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أبعده عن الفريق في مواجهة وادي دجلة في المباراة الماضية التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويعتلي الأهلي صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن صاحب نفس الرصيد ، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في كافة المباريات المقبلة، من أجل ضمان الحفاظ على لقب بطولة الدورى الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي

قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي