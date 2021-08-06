أيمن أشرف وياسر إبراهيم يقودان دفاع الأهلي أمام سيراميكا

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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي بقيادة بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق على الدفع بالثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم في مركز قلب الدفاع، خلال مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا السبت، ضمن مباريات الدورى الممتاز، وذلك بعدما تأكد غياب المغربي، بدر بانون، عن المشاركة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أبعده عن الفريق في مواجهة وادي دجلة في المباراة الماضية التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويعتلي الأهلي صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن صاحب نفس الرصيد الزمالك، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في كافة المباريات المقبلة، من أجل ضمان الحفاظ على لقب بطولة الدورى الممتاز.