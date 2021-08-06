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"يونيفيل": الوضع بالجنوب اللبناني "خطير للغاية"

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"يونيفيل": الوضع بالجنوب اللبناني "خطير للغاية" "يونيفيل": الوضع بالجنوب اللبناني "خطير للغاية"

جي بي سي نيوز :- وصفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، الجمعة، الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بـ"الخطير للغاية".

وقالت "يونيفيل"، في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: "رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان، ورد المدفعية الإسرائيلية".

وأضافت: "هذا وضع خطير للغاية، ونحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق الجمعة، قصف الجيش الإسرائيلي، منطقتي تلال كفرشوبا والهبارية جنوبي لبنان.

ووفق مراسل الأناضول، حلق الطيران الإسرائيلي بشكل مكثف في منطقة شبعا جنوبي لبنان، فيما قصفت مدفعية جيش الاحتلال تلال منطقتي كفرشوبا والهبارية.

وذكر أن القصف تسبب بحرائق في المواقع المستهدفة، دون أنباء عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتصب أنه بدأ بقصف مواقع في لبنان، دون تفاصيل إضافية.

وأعلنت منظمة حزب الله اللبنانية، الجمعة، مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقالت في بيان وصل وكالة الأناضول: "تم قصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا، بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في بيان أن أكثر من 10 صواريخ، أُطلقت، الجمعة، من لبنان، على المناطق الشمالية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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