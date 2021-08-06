القبض على حسن شاكوش فى مارينا

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح، القبض على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك على خلفية قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، في مدينة مارينا بالساحل الشمالي.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمدينة مارينا على شاكوش، وحجزه بقسم الشرطة لسماع أقواله، مع جمع المعلومات اللازمة عن السيارة، والوقوف على صحة امتلاكه من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الجدير بالذكر أن الفنان حسن شاكوش، يستعد لإحياء حفلا غنائيا، اليوم الجمعة، بمشاركة الفنان الجزائرى الشاب خالد، فى الساحل الشمالي.

ويعد الحفل ضمن سلسلة حفلات الصيف بالساحل الشمالى، والتى تتضمن مشاركة عدد كبير من نجوم الطرب فى مصر والعالم العربي.