مصرع وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بأسيوط

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخرين، مساء الخميس، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بجزيرة بني مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي جزيرة بني مر بمركز الفتح، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووقوع وفيات ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تبين مقتل «محمود.م.ع»، و«اسلام.ا.ع»، و«هشام. ص. م».

كما أصيب«محمد. خ. ع»، و«بهجت. ص. م»، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة.

وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.