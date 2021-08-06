أخبار عاجلة

اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد: المرتفع الأزوري يتغلب على المنخفض الهندي -
بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب -
إياك وتجاهلها.. 7 علامات قد تشير إلى سرطان القولون والمستقيم -
المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة -
"فيصل بن مشعل": منصة "إحسان" دعمت العمل الخيري لموثوقيتها في إيصال التبرعات للمستحقين -
الحرارة والأمطار والغبار.. هكذا لخّص "الحصيني" توقعاته لأجواء الثلاثاء -
الصين تسجّل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات -
الصين... «الرأسمالية الحمراء» فى مفترق طرق -
الأكثر مبيعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد كيف أسقط نسور الجو "الدرون".. وتعليق من القيادة المركزية الأمريكية

Print
شاهد كيف أسقط نسور الجو السعودية "الدرون".. وتعليق من القيادة المركزية الأمريكية شاهد كيف أسقط نسور الجو "الدرون".. وتعليق من القيادة المركزية الأمريكية
من فعاليّات تمرين ثنائي مشترك بين قوات البلدين

شاهد كيف أسقط نسور الجو السعودية

نشر حساب وزارة الدفاع على "تويتر" مقطع لعملية اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "درون" من التمرين الثنائي الجوي مع القوات الجوية الأمريكية.

ويظهر في المقطع المرئي تفاصيل عملية المحاكاة لاعتراض وتدمير طائرة درون معادية بعد تنسيق بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية.

وأعاد حساب القيادة المركزية الأمريكية على "تويتر" نشر التغريدة معلقًا: "شاهد جانبًا من مناورات التمرين الثنائي الجوي، لرصد ومكافحة المسيرات، بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية".

واتبعتها بتغريدة أخرى معلنة فيها انضمام طائرة من طراز F16 إلى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية لإجراء تدريب مشترك على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات من دون طيار: "انضمت طائرات من طراز (اف-16) تابعة لـ (الجناح الاستكشافي الجوي 378) إلى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، لإجراء عملية تدريب مشتركة على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات من دون طيار، مما يدل على التركيز المشترك لأمن المجال الجوي الإقليمي".

يُذكر أن التمرين الثنائي المشترك بين القوات الجوية في البلدين انطلق قبل أيام قليلة في المملكة، ويهدف التمرين إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة عبر محاكاة التهديدات الجوية المحتملة. () القوات الجوية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو)

«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو)