أخبار عاجلة

اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد: المرتفع الأزوري يتغلب على المنخفض الهندي -
بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب -
إياك وتجاهلها.. 7 علامات قد تشير إلى سرطان القولون والمستقيم -
المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة -
"فيصل بن مشعل": منصة "إحسان" دعمت العمل الخيري لموثوقيتها في إيصال التبرعات للمستحقين -
الحرارة والأمطار والغبار.. هكذا لخّص "الحصيني" توقعاته لأجواء الثلاثاء -
الصين تسجّل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات -
الصين... «الرأسمالية الحمراء» فى مفترق طرق -
الأكثر مبيعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب وزير الدفاع يزور رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة

Print
للتأكيد على الجاهزية العالية للقوات المسلحة وما وصلت إليه من تطور

نائب وزير الدفاع يزور رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة

غرد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على حسابه بموقع التواصل "تويتر" قائلاً: "وجهني سيدي ولي العهد بزيارة رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة، والالتقاء بمنسوبيها للتأكيد على الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة وما وصلت إليه من تطور وفق رؤية سموه -حفظه الله-، وذلك لخدمة ديننا وملكنا ووطننا.

وأوضح أنه اطلع خلال الزيارة "على كل الجوانب العسكرية والدفاعية بما يحقق مصالح وأهداف وطننا الغالي، بالإضافة إلى الإشادة بجهود قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في العمليات الجارية التي تقودها، وبحثنا سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة".

نائب وزير الدفاع يزور رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة

نائب وزير الدفاع يزور رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام

رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام

استشاري يوضّح أسباب وأنواع نزيف الأنف.. ومتى نلجأ للطبيب؟

استشاري يوضّح أسباب وأنواع نزيف الأنف.. ومتى نلجأ للطبيب؟

بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب

بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب

إياك وتجاهلها.. 7 علامات قد تشير إلى سرطان القولون والمستقيم

إياك وتجاهلها.. 7 علامات قد تشير إلى سرطان القولون والمستقيم