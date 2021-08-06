نائب وزير الدفاع يزور رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة

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للتأكيد على الجاهزية العالية للقوات المسلحة وما وصلت إليه من تطور

غرد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على حسابه بموقع التواصل "تويتر" قائلاً: "وجهني سيدي ولي العهد بزيارة رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة، والالتقاء بمنسوبيها للتأكيد على الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة وما وصلت إليه من تطور وفق رؤية سموه -حفظه الله-، وذلك لخدمة ديننا وملكنا ووطننا.

وأوضح أنه اطلع خلال الزيارة "على كل الجوانب العسكرية والدفاعية بما يحقق مصالح وأهداف وطننا الغالي، بالإضافة إلى الإشادة بجهود قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في العمليات الجارية التي تقودها، وبحثنا سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة".

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان