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وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة الياباني لسياسات العلوم تعزيز الأبحاث الجامعية المشتركة

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وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة الياباني لسياسات العلوم تعزيز الأبحاث الجامعية المشتركة

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، وزير الدولة الياباني لسياسات العلوم والتقنية السيد إنوي شنجي، وذلك ضمن مشاركة آل الشيخ في اجتماع وزراء البحث في مجموعة العشرين في مدينة تريستا بإيطاليا.

وناقش الجانبان تعزيز الأبحاث المشتركة بين الجامعات في البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات سياسات العلوم والتقنية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث المتميزة في اليابان.

وتناول اللقاء مشاركة المملكة في منتدى العلوم والتقنية في المجتمع (STS Forum) لعام 2021م، وزيادة أعداد الطلبة اليابانيين الدارسين في ، وسعي وزارة التعليم لزيادة الابتعاث إلى الجامعات اليابانية المتميزة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، ووكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي الدكتور عبدالرحمن العمري، ووكيل جامعة دار العلوم للتخطيط والتطوير الدكتورة ابتسام العثمان.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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