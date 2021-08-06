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قال السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، إن المناورات الأمريكية الأوكرانية في البحر الأسود وبالقرب من شبه جزيرة القرم كان لها طابع عدائي للتحريض ضد روسيا، متابعًا: «هذه المناورات أخذت انتباهنا بجانب اشتراك مصر في هذه المناورات».

وأضاف «بوريسينكو» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، الخميس: «نعرف أن مشاركة مصر جاء بعد حصولها على دعوة للمناورات الروتينية ولاحظنا وجود الضابط المصري كمراقب في هذه المناورات، وروسيا لا تربط كافة الموضوعات ببعضها البعض، ولا نربط الأمر بمناقشة قضية سد النهضة في مجلس الأمن».

وتابع: «هذان موضوعان مختلفان تمامًا والعلاقات العسكرية بين روسيا ومصر والتعاون مع مصر له أولوية بشكل جيد».