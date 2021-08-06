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استمرار حبس مهندس زراعي بتهمة طعن زوجته بشبرا الخيمة

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استمرار حبس مهندس زراعي بتهمة طعن زوجته بشبرا الخيمة استمرار حبس مهندس زراعي بتهمة طعن زوجته بشبرا الخيمة

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قرّرت محكمة جنايات بنها استمرار حبس «م» 36 سنة مهندس زراعي بتهمة الشروع في قتل زوجته «ف» مدرسة، بشبرا الخيمة حيث قام بطعنها عدة طعنات في أنحاء الجسد حبسًا مطلقًا حتى جلسة 5 سبتمبر المقبل، لبيان الحالة الصحية النهائية للمجني عليها والمرافعة الختامية للدفاع.

وترجع الواقعة إلى أن المتهم والمجنى عليها تزوجا منذ فترة، وأنجبا طفلا إلا أن المتهم كان لا ينفق عليهما كما أنه كان يستولى على راتبها ولا يعطيها منه إلا القليل، وتطور الأمر إلى التطاول بالأيدى على المجنى عليها، إلى أن انتهى بها الأمر لطلب الطلاق لكن المتهم رفض طلبها للطلاق.

وانتقلت المجنى عليها وطفلها إلى منزل والدها الذي كان مغلقا بعد وفاة والدها، وأسفل شقة شقيقتها المتزوجة بنفس العقار، ومكثت بها فترة إلى أن انتظرها المتهم في الساعة السابعة صباحًا أسفل العقار وخلال ذهابها إلى العمل، وكان برفقتها نجلها الطفل وعرض عليها العودة مرة أخرى لمنزلها، إلا أن المجنى عليها رفضت فسدد لها المتهم 4 طعنات بالبطن، وعندما سقطت على الأرض سدد لها طعنين بالظهر.

وتجمع الأهالي بالمنطقة وامسكوا المتهم وسلموه للشرطة التي حضرت على الفور، ونقل المجني عليها للمستشفى، والتي مازالت حتى الآن بحالة خطرة بالرعاية المركزة، وأمرت النيابة بحبس المتهم ثم إحالته للمحاكمة.

المصرى اليوم

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