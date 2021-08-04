حمادة أنور ينتقد لجنة الحكام :«الأهلي مش محتاج إبراهيم نور الدين»

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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، بسبب اختيار الحكم إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة الأهلي مع وادي دجلة.

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة، مساء الأربعاء، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لا أفهم سبب اختيار إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراة الأهلي ووادي دجلة، خاصة أنه في خلال الخمس مباريات الماضية للفريق الأحمر كان حكم ساحة في مباراة وحكم فيديو في مباراة أخرى».

وأضاف: «أنت بذلك وضعت إبراهيم نور الدين تحت ضغط كبير، والأهلي طبيعي يضغط على الحكام لكي يحصل على الثلاث نقاط».

وتابع: «الأهلي ليس في احتياج لإبراهيم نور الدين، لكي يفوز، هناك أكثر من حكم من الممكن أن يدير المباراة».