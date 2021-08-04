«كان حلمه ميدالية في طوكيو».. والدة بطل المصارعة «كيشو» عن فوزه ببرونزية الأولمبياد

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قالت سهير أحمد، والدة نجم المصارعة الرومانية محمد إبراهيم كيشو، إنها تابعت مباراة نجلها وتتويجه ببرونزية المصارعة في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع حصوله على ميدالية في الأولمبياد، قائلة: «كنت بدعيله والله ربنا يكرمه بميدالية لأنه كان حلمه تحقيق ميدالية في طوكيو».

وأضافت «سهير» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء: «قبل ما يسافر كنت بدعيله وأشدد عليه يخلي باله من التمرين ومن الأكل ووزنه»، موضحة: «كلمته قبل الماتش وقولتله شد حيلك وربنا يكرمك بميدالية تفرحك وتفرحنا وتفرح الشعب المصري كله، وبعد الماتش بعتله على الفيس بوك وقولتله فرحتني وربنا يجيبك بالسلامة».

وتابعت: «والده هو سبب تسميته بكيشو، ولكن أيضًا لأن مباراياته كانت غير متكافئة ولذلك جاء الاسم من مصطلح»كش ملك«، موضحة أنها كانت قلقة في بداية اختيار نجلها للعبة المصارعة الرومانية، قائلة:»كان حاببها وقلت طالما هو كويس فيها يلعبها«.