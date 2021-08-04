تعليق ناري من حمادة أنور على بيان الأهلي

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علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والشركة المسئولة عن إدارة قناة الأهلي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«مصلحة الدولة فوق أي حد، من مصلحة الدولة هي التهدئة، سواء من جانب الزمالك أو الأهلي»، مضيفًا:«بان الزمالك، من البداية كان مع الدولة والتهدئة، البعض حاول استغلال ما حدث في الفترة الماضية بإشعال الفتنة بين جماهير القطبين على مواقع التواصل الإجتماعي».

وأضاف :«البيان الذي اصدره مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والشركة المسئولة عن إدارة القناة، بيان محترم»، مضيفًا :«اصبح هناك حالة من الهدوء في الشارع المصري بعد بيان الأهلي، وأزال حالة الاحتقان بين الجماهير».