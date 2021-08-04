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تعليق ناري من حمادة أنور على بيان الأهلي

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تعليق ناري من حمادة أنور على بيان الأهلي تعليق ناري من حمادة أنور على بيان الأهلي

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علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، على البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والشركة المسئولة عن إدارة قناة الأهلي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«مصلحة الدولة فوق أي حد، من مصلحة الدولة هي التهدئة، سواء من جانب الزمالك أو الأهلي»، مضيفًا:«بان الزمالك، من البداية كان مع الدولة والتهدئة، البعض حاول استغلال ما حدث في الفترة الماضية بإشعال الفتنة بين جماهير القطبين على مواقع التواصل الإجتماعي».

وأضاف :«البيان الذي اصدره مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والشركة المسئولة عن إدارة القناة، بيان محترم»، مضيفًا :«اصبح هناك حالة من الهدوء في الشارع المصري بعد بيان الأهلي، وأزال حالة الاحتقان بين الجماهير».

المصرى اليوم

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