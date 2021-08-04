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الشباب يواصل استعداداته لمواجهة "الفيحاء" وديًا .. غدًا

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"البواردي" ينتظم في التدريبات

الشباب يواصل استعداداته لمواجهة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم الأربعاء تحضيراته تأهبًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022 .

انطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة تحت إشراف مدرب اللياقة فلافيو ترافيران، ثم قسم المدير الفني البرازيلي شاموسكا الفريق لمجموعات طبقت تمارين فنية متنوعة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة فنية في منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب زيد البواردي، في ظل التقارير الإعلامية التي تفيد برغبة نادي الاتفاق لشراء المدة المتبقية من عقده.

ويخوض الفريق لقاءً وديًا مساء غدٍ أمام نادي الفيحاء على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي.

الشباب يواصل استعداداته لمواجهة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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