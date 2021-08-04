ثقافة ورياضة وموسيقى.. محافظ كفر الشيخ يكرم عددًا من المدارس المتقدمة في الأنشطة

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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إدارة تعليم كفر الشيخ؛ لحصول عدد من المدارس على المركز الأولى على مستوى الجمهورية في العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والموسيقية، وآخرها حصول مدرسة فوة الإعدادية للبنات على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وعلى جانب آخر كرمت وكيل وزارة التربية والتعليم ،إدارة رياض الأطفال بديوان المديرية والإدارات التعليمية، في ختام الانشطة التربوية لتوجيه رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم.

وحصلت إدارة بيلا التعليمية على المركز الأول ،وإدارة غرب كفر الشيخ على المركز الأول مكرر ،وإدارة دسوق على المركز الثاني ،وإدارة فوه على المركز الثالث، وإدارة مطوبس على المركز الثالث مكرر، وكرمت وكيل الوزارة مديرة مركز الطفل المتطور للمشاركة المتميزة بمعرض إدارة غرب، وزينب إسماعيل إدارة رياض أطفال سيدي سالم لفوزها في مسابقة الموجهة الداعمة على مستوى المديرية، وإيمان ناصر، رياض أطفال إدارة دسوق، لفوزها في مسابقة المعلمة الفعالة على مستوى المديرية ،إضافة لتكريم موجهات رياض الأطفال بإدارة بيلا لحصولها على المركز الأول، إضافة لتكريم جميع الموجهات الأوائل لرياض الاطفال بالإدارات التعليمية عن تميزهن وتعاونهن خلال العام الدراسي المنقضي 2020l-2021.