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أبدى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، تخوفه من تأثر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من فترة توقف الدوري.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«أخشى على الزمالك من أن يتأثر بفترة توقف الدوري الطويلة، خاصة أن الفريق كان وصل لأعلي مستوى له قبل فترة التوقف».

وتابع :«الفرق الكبيرة هي التي ستتأثر بفترة توقف الدوري أكثر من الفرق الصغيرة»، مضيفًا :«أتمنى ان يظهر الفريق الأبيض بمستوى مميز مع بداية الدوري، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات في غاية الصعوبة خلال الفترة المقبلة».

يذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع غزل المحلة، السبت المقبل، على استاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.