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حمادة أنور: الأهلي يعاني الارهاق.. واللاعبون الاحتياطيين ليسوا بمستوى الأساسيين

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حمادة أنور: الأهلي يعاني الارهاق.. واللاعبون الاحتياطيين ليسوا بمستوى الأساسيين حمادة أنور: الأهلي يعاني الارهاق.. واللاعبون الاحتياطيين ليسوا بمستوى الأساسيين

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعانون من الإرهاق في الفترة الأخيرة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي يعاني من الارهاق في الفترة الأخيرة نتيجة ضغط المباريات، وهذا أمر طبيعي نتيجة مشاركة الفريق في أكثر من بطولة».

وأضاف :«هناك فرق كبير بين اللاعبين الأساسيين في الأهلي واللاعبين الاحتياطين، وهذا أثر على نتائج الفريق في المباريات الماضية»، مضيفا :«كلنا رأينا في مباراة أسوان الماضية، أن اداء الفريق الاحمر تراجع، بعدما دفع موسيماني ببعض اللاعبين البدلاء في الدقيقة 81».

وتابع :«المباريات المقبلة ستكون في غاية الصعوبة على الفريق الأحمر، في ظل المنافسة الشرسة بينه وبين الزمالك، على لقب بطولة الدوري».

المصرى اليوم

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