حمادة أنور: الأهلي يعاني الارهاق.. واللاعبون الاحتياطيين ليسوا بمستوى الأساسيين

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعانون من الإرهاق في الفترة الأخيرة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي يعاني من الارهاق في الفترة الأخيرة نتيجة ضغط المباريات، وهذا أمر طبيعي نتيجة مشاركة الفريق في أكثر من بطولة».

وأضاف :«هناك فرق كبير بين اللاعبين الأساسيين في الأهلي واللاعبين الاحتياطين، وهذا أثر على نتائج الفريق في المباريات الماضية»، مضيفا :«كلنا رأينا في مباراة أسوان الماضية، أن اداء الفريق الاحمر تراجع، بعدما دفع موسيماني ببعض اللاعبين البدلاء في الدقيقة 81».

وتابع :«المباريات المقبلة ستكون في غاية الصعوبة على الفريق الأحمر، في ظل المنافسة الشرسة بينه وبين الزمالك، على لقب بطولة الدوري».