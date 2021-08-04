الولايات المتحدة: سلالة «دلتا» تمثل 93% من جميع الإصابات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، إن سلالة دلتا تمثل ما لا يقل عن 93% من بين سلالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وحسب صحيفة "ذا هيل"، بالنسبة لفترة الأسبوعين المنتهية في 31 يوليو، شكلت «دلتا» حوالي 93% من حالات الاصابة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها.

كانت معدلات التطعيم غير متساوية عبر الولايات، وحوالي نصف الأشخاص المؤهلين فقط على مستوى البلاد يتم تطعيمهم بالكامل.

وقبل أسبوعين، قالت مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي، إن سلالة دلتا كانت مسؤولة عن 83 % من جميع حالات كورونا. ووصف مسؤولو الصحة المرحلة الأخيرة من الفيروس بأنها جائحة غير المطعمين مع التأكيد على أن أولئك الذين حصلوا على لقاحاتهم آمنون نسبيًا.

ووفق إيه بي سي نيوز، في الأسبوع الماضي وحده، زادت معدلات التطعيم بنسبة 20٪ تقريبًا لدى الشباب الأمريكيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وبنسبة تزيد عن 25٪ لدى البالغين. ويوم الأحد، أعلن البيت الأبيض عن إعطاء أكثر من 800 ألف جرعة لقاح. ودفع هذا الارتفاع متوسط التطعيم الوطني إلى أكثر من 637000 جرعة يتم تناولها يوميًا بزيادة تزيد عن 24٪ في الأسبوعين الماضيين.

ودعت إدارة بايدن الأمريكيين للتطعيم لأشهر قبل اتباع نهج أكثر شدة الأسبوع الماضي. ووصف بايدن، الموجة الجديدة من جائحة كورونا بأنها «مأساة كان من الممكن منعها»، محذرا من أن «الوضع سيزداد سوءا قبل أن يتحسن»، مضيفا: «لدينا جائحة بسبب غير المطعمين، في حين أن الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا نادرا ما يصابون به ولا يصلون أبدا إلى المستشفيات». وأوضح بايدن أن الولايات ذات معدلات التطعيم المنخفضة لديها (10-20) ضعف حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأشار إلى أن مستوى التطعيم ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 55%، ومتوسط معدل التطعيم اليومي هو الأعلى في شهر وهذه علامة مشجعة.

وأدى الانتشار السريع لسلالة دلتا إلى قيام بعض المدن الكبرى بإعادة فرض تفويضات القناع على الجميع بغض النظر عن حالة التطعيم، كطريقة لمحاولة الحد من انتشار الفيروس. وبدلاً من تفويض القناع، ستطلب مدينة نيويورك دليلًا على التطعيم من العمال والعملاء الذين يرغبون في المشاركة في الأنشطة الداخلية، بما في ذلك تناول الطعام في المطاعم والدخول إلى الصالات الرياضية وحضور العروض المسرحية.