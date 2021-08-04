أخبار عاجلة

أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
"الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الولايات المتحدة: سلالة «دلتا» تمثل 93% من جميع الإصابات

Print
الولايات المتحدة: سلالة «دلتا» تمثل 93% من جميع الإصابات الولايات المتحدة: سلالة «دلتا» تمثل 93% من جميع الإصابات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، إن سلالة دلتا تمثل ما لا يقل عن 93% من بين سلالات في الولايات المتحدة.

وحسب صحيفة "ذا هيل"، بالنسبة لفترة الأسبوعين المنتهية في 31 يوليو، شكلت «دلتا» حوالي 93% من حالات الاصابة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها.

كانت معدلات التطعيم غير متساوية عبر الولايات، وحوالي نصف الأشخاص المؤهلين فقط على مستوى البلاد يتم تطعيمهم بالكامل.

وقبل أسبوعين، قالت مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي، إن سلالة دلتا كانت مسؤولة عن 83 % من جميع حالات كورونا. ووصف مسؤولو الصحة المرحلة الأخيرة من الفيروس بأنها جائحة غير المطعمين مع التأكيد على أن أولئك الذين حصلوا على لقاحاتهم آمنون نسبيًا.

ووفق إيه بي سي نيوز، في الأسبوع الماضي وحده، زادت معدلات التطعيم بنسبة 20٪ تقريبًا لدى الشباب الأمريكيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وبنسبة تزيد عن 25٪ لدى البالغين. ويوم الأحد، أعلن البيت الأبيض عن إعطاء أكثر من 800 ألف جرعة لقاح. ودفع هذا الارتفاع متوسط التطعيم الوطني إلى أكثر من 637000 جرعة يتم تناولها يوميًا بزيادة تزيد عن 24٪ في الأسبوعين الماضيين.

ودعت إدارة بايدن الأمريكيين للتطعيم لأشهر قبل اتباع نهج أكثر شدة الأسبوع الماضي. ووصف بايدن، الموجة الجديدة من جائحة كورونا بأنها «مأساة كان من الممكن منعها»، محذرا من أن «الوضع سيزداد سوءا قبل أن يتحسن»، مضيفا: «لدينا جائحة بسبب غير المطعمين، في حين أن الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا نادرا ما يصابون به ولا يصلون أبدا إلى المستشفيات». وأوضح بايدن أن الولايات ذات معدلات التطعيم المنخفضة لديها (10-20) ضعف حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأشار إلى أن مستوى التطعيم ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 55%، ومتوسط معدل التطعيم اليومي هو الأعلى في شهر وهذه علامة مشجعة.

وأدى الانتشار السريع لسلالة دلتا إلى قيام بعض المدن الكبرى بإعادة فرض تفويضات القناع على الجميع بغض النظر عن حالة التطعيم، كطريقة لمحاولة الحد من انتشار الفيروس. وبدلاً من تفويض القناع، ستطلب مدينة نيويورك دليلًا على التطعيم من العمال والعملاء الذين يرغبون في المشاركة في الأنشطة الداخلية، بما في ذلك تناول الطعام في المطاعم والدخول إلى الصالات الرياضية وحضور العروض المسرحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا