الإسماعيلي يخطف تعادلاً مثيراً من بيراميدز في الدوري المصري

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في مباراة مثيرة على مستوى كرة القدم تعادل نادي بيراميدز مع الإسماعيلي بنتيجة 2-2 في الدوري المصري لكرة القدم .

تقدم محمد فاروق بهدف في الدقيقة 18 لصالح بيراميدز وتعادل فخر الدين بن يوسف بهدف للاسماعيلي في الدقيقة 57 وأضاف على جبر هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 65 بعد دقيقتين من طرد حسين السيد لاعب الإسماعيلي لتشتعل المباراة .

وفى الوقت القاتل نجح شكرى نجيب في تسجيل هدف في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء اعترض عليها مراراً لاعبو بيراميدز دون جدوى ليحتسبها الحكم جهاد جريشة وينجح شكرى نجيب في تسجيلها .