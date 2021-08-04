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نصر الله: هناك من يسعى لجر لبنان إلى حرب أهلية

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نصر الله: هناك من يسعى لجر لبنان إلى حرب أهلية نصر الله: هناك من يسعى لجر لبنان إلى حرب أهلية

جي بي سي نيوز :- قال أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الأربعاء، إن هناك من يسعى إلى جر بلاده والحزب إلى حرب أهلية.

جاء ذلك في أول تعليق لنصر الله على اشتباكات جرت بمنطقة خلدة جنوبي العاصمة بيروت الأحد، على خلفية مقتل مسؤول بالحزب، وفق جريدة "الأخبار" المقربة من الحزب.

وجاءت الاشتباكات بين عناصر من "حزب الله" وعشائر عرب خلدة (سنية) بعد تعرض عناصر الحزب لكمين أثناء تشييع علي شبلي، أحد قياديي الحزب، والذي قتل مساء 31 يوليو/ تموز على خلفية ثأر.

ويتهم عرب خلدة علي شبلي، بقتل أحد أبنائهم وهو أحمد غصن قبل نحو عام، بعد إشكال بين شبلي وعرب خلدة على خلفية لافتات عاشورائية.

وأضاف نصر الله: "لن نذهب إلى حيث يريد العدو فنزول الحزب إلى الأرض كان سيعني قرارا بحرب داخلية".

وأردف: "نحن ليس لدينا دماء تذهب هدرا (..) هناك من يسعى لاستقدام السلاح لقتالنا".

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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