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.. ابو قديس للأهالي : سنجري فحوصات عشوائية للطلاب ولا عودة عن قرار التعليم الوجاهي

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فيديو .. ابو قديس للأهالي : سنجري فحوصات عشوائية للطلاب ولا عودة عن قرار التعليم الوجاهي .. ابو قديس للأهالي : سنجري فحوصات عشوائية للطلاب ولا عودة عن قرار التعليم الوجاهي

جى بي سي نيوز  - قال وزير التربية الدكتور محمد ابو قديس إن قرار االعودة للتعليم الوجاهي لا رجعة عنه ، وإن المدارس سيتفتح ابوابها في العام الدراسي كالمعتاد ، وإننا نقوم الآن بعمليات التحضير لذلك .

 وقال ابو قديس خلال اجتماع مع لجنة التعليم والشباب النيابية برئاسية النائب بلال المومني عقد مؤخرا في المجلس  إن الوزارة ستراقب تطبيق الجميع لقرار فيما يتعلق بالتطعيم ،  او بإجراء  الفحوصات كل أحد وخميس  لمن لم يطعم ، وإنه سيتم اخذ عينات عشوائية من الطلاب لفحص كورونا للتأكد من سير العملية التعليمية كما ينبغي لها .

 وبخصوص تخوف الاهالي من أن يقوموا بدفع أموال للمدارس الخاصة بينما يتم العودة للتعليم عن بعد ما يجعلهم يخسرون ما دفعوه ، أكد الوزير أن التعليم الوجاهي لا رجعة عنه .

شاهد : 

 المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

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