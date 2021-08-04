أشهر الأكلات المصرية.. ندوة تثقيفية بالمكتب الثقافي المصري في مونتريال

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تحت عنوان «الطبخ الحى لأكلات مصرية: من قلب الفنادق في مصر»، نظّم المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال بكندا ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن الأكلات المصرية، والمطبخ المصري الذي يعتبر من أكثر المطابخ عراقة حيث يضم العديد من الأكلات الشهية التي تحمل الطابع الشعبي الخاص.

شارك في هذه الندوة التي جاءت في إطار فعاليات شهر التراث المصري في أونتاريو، والترويج الثقافي والسياحي لمصر في كندا، نخبة من أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي من مختلف مقاطعات كندا.

وخلال الندوة، تم إعداد مجموعة متنوعة من أشهر الأكلات المصرية مثل الكشرى، والملوخية، والفتة باللحم، من خلال البث الحى من ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم بمحافظات كل من الأقصر، وجنوب سيناء، والبحر الاحمر.

كما قام مديري العموم والتسويق بهذه الفنادق باستعراض عرض تقديمي ترويجي عن المنتجات السياحية الموجودة بالمحافظات الثلاثة والتي تعتبر وجهات سياحية عالمية متميزة.

وفي سياق متصل، أكد مديري العموم والتسويق بالفنادق الثلاثة على حرصهم على الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الدولة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين لتكون بمثابة رسالة طمأنينة للسائح وتشجيعه لزيارة المقصد المصري.

أدار الندوة الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي المصري ومدير مكتب البعثة التعليمية بمونتريال، والدكتور أحمد هيكل الملحق الثقافي المصري بمونتريال.

وشهدت الندوة حواراً مفتوحاً شارك فيه أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي، تضمن العديد من الأسئلة حول المطبخ المصري والأكلات المصرية التي تم اعدادها.