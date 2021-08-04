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راب: بريطانيا وأمريكا متحدتان في إدانة هجوم إيران على ناقلة النفط

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راب: بريطانيا وأمريكا متحدتان في إدانة هجوم إيران على ناقلة النفط راب: بريطانيا وأمريكا متحدتان في إدانة هجوم إيران على ناقلة النفط

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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بعد اتصال مع نظيره الأمريكي، الأربعاء، إن الجانبين البريطاني والأمريكي متحدان في إدانة الهجوم الإيراني في الأسبوع الماضي على الناقلة ميرسر ستريت قبالة، ساحل عُمان.

وقال راب على تويتر: «تحدثت إلى بلينكن عن الوضع وضرورة كف إيران عن سلوكها المزعزع للاستقرار، نواصل العمل معا من أجل حماية السلام، والأمن الدوليين».

ونفت طهران ضلوعها في هجوم يوم الخميس على ميرسر ستريت، الناقلة التي ترفع علم ليبيريا وتملكها شركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية.

المصرى اليوم

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