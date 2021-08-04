البحرين تساند تونس بشكل مطلق.. وتبدي ثقتها في حكمة قيس سعيّد

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أعلنت البحرين، الثلاثاء، مساندتها لتونس، معربة عن ثقتها الكاملة في حكمة الرئيس قيس سعيّد بعد التدابير الأخيرة التي اتخذها، الأسبوع الماضي.

وجاء الموقف البحريني خلال مكالمة هاتفية جمعت وزير الخارجية، عبداللطيف الزياني، ونظيره التونسي عثمان الجرندي.

وقال الجرندي في تغريدة عبر «تويتر»: «مكالمة أخوية مع وزير خارجية البحرين د. عبداللطيف بن راشد الزياني. طمأنته عن الأوضاع في تونس ومن ذلك قرار الرئيس قيس سعيد اللجوء إلى الدستور لمعالجة الحالة التي أصبحت تتهدد استقرار تونس».

وأضاف: «مساندة مطلقة من مملكة البحرين وثقة كاملة في حكمة السيد الرئيس لصالح الأمن القومي والازدهار في تونس».