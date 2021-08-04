استشاري: الحفاظ على الوزن المثالي يحافظ على الصحة الجيدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن منظومة التخسيس تحتوي على نباتات طبية بنسبة 100% على أعلى درجة من النقاء، كما أن المنظومة تحتوي على إخصائيي تغذية لمتابعة الحالة بشكل أسبوعي.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن السيدات يهتممن بالحفاظ على الوزن بصورة جيدة للغاية عندما يزيد مستواهن الاجتماعي، وفقًا للدراسات العالمية.



وأضاف أن «الرجالة لا تهتم بالحفاظ على الوزن، مهما كان مستواهم الاجتماعي، وهذا الأمر خطأ، لأن الحفاظ على الوزن المثالي يحافظ على الصحة الجيدة».