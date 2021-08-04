حريق في حظيرة مواشي بالفيوم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، الأربعاء، من السيطرة على حريق شب داخل حظيرة مواشي بقرية اللاهون، إثر حدوث ماس كهربائي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا بالحريق، فانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن سبب اشتعال النيران حدوث ماس كهربائى بإحدى الوصلات الكهربائية بالحظيرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من المعاينة الأولية نفوق 10 رؤوس ماشية، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.