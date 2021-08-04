★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021، بشكل طفيف عن الأسعار التي استقرت عليها منذ مساء الاثنين الماضى، فى استجابة للتغيرات التى يشهدها سعر الذهب عالميا على مدار اليوم، ويتأثر الذهب عالميا بمؤشر الدولار، وسندات الخزانة والبيانات الاقتصادية الأمريكية.

وشهدت أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط بسبب تأرجح الأسعار عالميا نتيجة للتغيرات الاقتصادية ومخاوف انتشار فيروس كورونا، وتذبذب مؤشر الدولار وتحسن بعض البيانات الإقتصادية الأمريكية.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 907 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 794 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 680 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6348 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا حالة من التذبذب اليوم بسبب بيانات اقتصادية أمريكية حيث ارتفع الذهب بشكل كبير ظهر اليوم حتى وصلت الأونصة إلى ارتفع 1824 دولار بسبب بعد صدور بيانات التغير فى وظائف القطاع الخاص غير الزراعى الصادر عن ADP وجاء سلبيا بشكل كبير مما تسبب فى انخفاض الدولار وارتفاع سعر الذهب ، ولكن مالبث الذهب أن انخفض بشكل كبير أيضا بسبب بيانات ايجابية مثل مؤشر مديرى المشتريات فى القطاع غير الصناعى ومؤشر ماركت المركب لمديرى المشتريات، مما أثر على سعر المعدن الأصفر وانخفض إلى مستوى 1809 دولار للأوقية وعاد وارتفع ولكن بشكل حذر حتى سجل 1812 دولارا للأوقية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاربعاء، 800.44 جنيه ، وكان فى الصباح، 800.07 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,812.45 $، وكانت فى الصباح 1,811.81 $ .

اقرأ أيضا:

ارتفاع عالمي .. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021

استقرار عند انخفاض .. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021

انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021

واصل الاستقرار.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

استقرار عند الانخفاض.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 31 يوليو 2021

«ارتفعت بعد تصريحات باول».. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء الخميس 29 يوليو 2021