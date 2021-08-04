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استهدف زراعة 350 ألف شجرة.. انتهاء مشروع التشجير الوطني رقم 2 بتبوك

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استهدف زراعة 350 ألف شجرة.. انتهاء مشروع التشجير الوطني رقم 2 بتبوك استهدف زراعة 350 ألف شجرة.. انتهاء مشروع التشجير الوطني رقم 2 بتبوك
على مساحة تقدر بأكثر من 10 ملايين متر مربع

استهدف زراعة 350 ألف شجرة.. انتهاء مشروع التشجير الوطني رقم 2 بتبوك

أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع التشجير الوطني رقم 2 بمنطقة تبوك، أحد مشروعات التشجير التي يشرف عليها المركز والذي يأتي على مساحة تقدر بأكثر من 10 ملايين متر مربع.


واستهدف المشروع زراعة 350 ألف شجرة من الأنواع المحلية وتطوير شبكات ري بالمياه المعالجة؛ ليكون المشروع متنفساً جديداً وشرياناً حيوياً للمنطقة.

وأوضح المركز أن المشروع يضم أبرز الأشجار (السدر والطلح والأثل والسيال والبان العربي), مؤكداً أن الجهود مستمرة في تنمية الغطاء النباتي في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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