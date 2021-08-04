الاتحاد يكسب فارازدين الكرواتي بثلاثية.. تحضيرًا لمنافسات الموسم

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في تجربته الثالثة الودية بمعسكر النمسا

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا كبيرًا على فارازدين الكرواتي، بثلاثة أهداف دون رد، في ثالثة تجاربه الودية بمعسكر النمسا الخارجي؛ استعدادًا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وشهدت المباراة تألق أغلب المحترفين، وخاصة البرازيلي إيجور كورنادو الوافد الجديد الذي سجل هدفًا وصنع مثله؛ حيث افتتح جاري رودريجيز أهداف اللقاء، قبل أن يضيف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني بتمريرة سحرية من كورنادو الذي أضاف الهدف الثالث.

بدأ البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد، المباراة بتشكيل مكون من: مارسيلو جروهي، وعمر هوساوي، وحمدان الشمراني، ومهند شنقيطي، وعبدالرحمن العبود، وكريم الأحمد، وبرونو هنريكي، وكورنادو، وفهد المولد، وجاري رودريجيز، ورومارينيو.

ويسعى البرازيلي فابيو كاريلي، من خلال مباراتَيْ فارازدين الكرواتي والدحيل، إلى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا قبل بداية الدوري.

