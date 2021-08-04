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قافلة طبية توقع الكشف على 298 حالة ضمن «حياة كريمة» في القليوبية (صور)

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نظمت كلية الطب البشرى بجامعة بنها، بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قافلة طبية تخصصية نموذجية توعوية (أمراض الباطنة العامة- والاطفال- جراحة العظام )، بقرية ( طحانوب ) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

تمت القافلة تحت اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور جمال سوسه نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، والدكتور محمد جمال الدين الاشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وإشراف وتنسيق الدكتورة نيرمين عدلى محمود وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفادى سالم منسق مؤسسة حياة كريمة.

قامت القافلة بالكشف على 298 حالة وصرف العلاج مجانا لاهالي القرية، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفي الجامعي ببنها لإجراء عمليات، واشاعات، ومتابعة ودخول المستشفي لعمل اللازم، وتحويل حالات لعيادة أورام الثدي مبادرة رئيس الجمهورية صحة المرأة المصرية 100 مليون صحة.

قافلة متكاملة ضمن حياة كريمة بمشاركة طب بنها والصحة ومياه الشرب
قافلة متكاملة ضمن حياة كريمة بمشاركة طب بنها والصحة ومياه الشرب
قافلة متكاملة ضمن حياة كريمة بمشاركة طب بنها والصحة ومياه الشرب
قافلة متكاملة ضمن حياة كريمة بمشاركة طب بنها والصحة ومياه الشرب
قافلة متكاملة ضمن حياة كريمة بمشاركة طب بنها والصحة ومياه الشرب
قافلة متكاملة ضمن حياة كريمة بمشاركة طب بنها والصحة ومياه الشرب

المصرى اليوم

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