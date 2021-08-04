وكيل «عربية النواب»: «كيشو» رسم الفرحة على وجوه المصريين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد فؤاد اباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن اللاعب محمد إبراهيم كيشو،الفائز بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، رسم الفرحة على وجوه المصريين .

وأضاف «أباظة» في بيان، الأربعاء، أن الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الشباب، الذي أصر على السفر لليابان، كان لها تأثير قوي في نفوس اللاعبين الذين حصلوا على ميداليات لمصر في تلك البطولة لافتا إلى أن ما شاهدناه للوزير من تشجيع كبير خلال تواجده في اليابان، دليل على اخلاصه وحبه لوطنه وايمانه بقدرة الشباب.

وأشار إلى أن اللاعبين الذين حصلوا على ميداليات في الاولمبياد، يجب أن يلقوا التكريم المناسب خاصة أنهم رفعوا اسم مصر عاليا، ووضعونا على منصات التتويج في واحد من أكبر المحافل الدولية، مشيدا بالاداء المبهر الذي اظهره اللاعب كيشو خلال منافسات المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 67 كغم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وأكد أنه يحسب لوزير الشباب، أن بعثة مصر المشاركة في الاولمبياد هي أكبر بعثة رياضية في تاريخها بعد وصول 134 رياضياً من 23 اتحادا رياضيا، وهو ما يدلل على أن الدولة ممثلة في وزارة الشباب قامت بجهود غير مسبوقة خلال الاستعداد للاولمبياد متابعا :«الوزير يدير المنظومة بنجاح» .

وأثني اباظة على التنسيق الدائم بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية من أجل دعم جميع المشاركين في البطولة، وتوفير كل السبل الراحة لهم، مشيدا بالتواصل المستمر من وزير الشباب واطمئنانه على مدار ال٢٤ ساعة على البعثة المصرية للعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم.