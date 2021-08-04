ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 16 محضرًا بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بتكثيف الحملات التفتيشية على محال الجزارة والمحال التجارية، لضمان تقديم منتجات ذات جودة تليق بالمواطنين .

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، إنه قامت لجنة مكبرة، الأربعاء، بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين والأطباء المشاركين في الحملة الدكتورة آمال أديب مديرة المجازر والتفتيش على اللحوم لمحافظة الأقصر، والدكتورة سماح رضا، طبيبة بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وتم تحرير عدد 3 محاضر بإجمالي وزن 112 كيلو جرام عبارة عن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه تم تحرير عدد 13 محضر ذبح خارج السلخانة باجمالي وزن 26 كيلو في مركز إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.