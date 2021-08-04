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الرئيس الجزائري يصدر جملة قرارات بشأن إجراءات مواجهة كورونا

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الرئيس الجزائري يصدر جملة قرارات بشأن إجراءات مواجهة كورونا الرئيس الجزائري يصدر جملة قرارات بشأن إجراءات مواجهة كورونا

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أصدر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، جملة قرارات وتوجيهات بشأن الإجراءات الخاصة بمواجهة المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19».

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبدالمجيد تبون، ترأس اجتماعًا دوريًّا للمجلس الأعلى للأمن، تم تخصيصه، لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام، والحالة الصحية في البلاد، وكذلك التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة.

وأصدر الرئيس الجزائري جملة توجيهات، داعيًا المواطنين إلى المزيد من اليقظة وعدم التراخي في احترام الإجراءات الوقائية أمام متحور دلتا بالنظر لسرعة انتشاره.

وجاءت أبرز توجيهات تبون، بضرورة تسريع الإجراءات لمواصلة اقتناء مكثفات جديدة للأكسجين، التي يصل منها اليوم إلى أرض الوطن 3 آلاف وحدة، مع تسلم دفعة مماثلة في نهاية الأسبوع.

كما طالب أيضًا بوضع محطات لإنتاج الأكسجين داخل المستشفيات، لتلبية الطلب الذاتي لهذه المادة الحيوية في أقرب وقت ممكن، ومواصلة عملية التلقيح مع إعطاء الأولوية للولايات الأكثر تضررا، خاصة مع تسلم الجزائر خمسة ملايين جرعة هذا الأسبوع.

وأشاد الرئيس الجزائري كذلك باستقرار الأوضاع الأمنية، وتحسنها أمام كل المحاولات المتواصلة لاستهداف وحدة الوطن، عبر استغلال الظروف الاجتماعية مثل البطالة في بعض الولايات الجنوبية.

وفي هذا السياق، وجه تبون بضرورة معالجة مشاكل البطالة في الجنوب، ومتابعة المتورطين في نشر الأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض التهويل.

المصرى اليوم

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