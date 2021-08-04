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فيلم لنجوم كبار يحقق «صفر» إيرادات الثلاثاء..ورفعه من دور العرض

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فيلم لنجوم كبار يحقق «صفر» إيرادات الثلاثاء..ورفعه من دور العرض فيلم لنجوم كبار يحقق «صفر» إيرادات الثلاثاء..ورفعه من دور العرض

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الثلاثاء، حالة من التراجع، وحققت إجمالي مليون و810 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، محققاً 940 ألف جنيه.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 467 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وجنى فيلم «مش أنا» 395 ألف جنيه، وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وحقق فيلم «أحمد نوتردام» 6058 جنيهًا، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

فيلم «ديدو» - صورة أرشيفية

بينما حقق «ديدو» صفر إيرادات، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، حسبما أكد مدير التوزيع محمود الدفراوي ،وهو ما يعني أنه سيتم رفعه من دور العرض.

المصرى اليوم

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