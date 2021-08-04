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"غرفة جازان" تدعو رجال الأعمال الهنود لزيارة المنطقة والاطلاع على الفرص الاستثمارية

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"السفير الهندي": حجم التبادل التجاري مع المملكة بلغ 33 مليار دولار

قدّم أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، الدعوة لجميع المستثمرين الهنود في المملكة لزيارة منطقة جازان والاطلاع على الفرص الاستثمارية بها.

وبيّن الجوهري أثناء لقاءٍ جمع رئيس مجلس غرفة جازان وأعضاء مجلس الإدارة بالسفير الهندي في ، أن جازان لديها مقومات تختلف عن باقي مناطق المملكة وفرص استثمارية كبيرة؛ مضيفًا أن الغرفة تحرص على أن تعرض الفرص بشكل عملي ومباشر أمام المستثمرين وتقديم جميع التسهيلات لهم.

من جانبه، قدّم رئيس مجلس غرفة جازان خالد الصايغ شرحًا عن موقع منطقة جازان والميناء والمدينة للصناعات التحويلية، ومدينة جازان الصناعية والمقومات السياحية.

ووصف السفير الهندي في السعودية الدكتور "أوصاف سعيد" العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالمتينة جدًّا؛ مبينًا أن حجم التبادل التجاري يصل حاليًا إلى نحو 33 مليار دولار، وصادرات الهند إلى السعودية تتجاوز 6 مليارات دولار.

وأضاف الدكتور "أوصاف" أن رؤية 2030 قدمت كثيرًا من الفرص لتوسعة العلاقات الثنائية بين الهند والسعودية؛ مشيرًا إلى أنه شاهد التطور الذي تشهده جازان وبقية مناطق المملكة، وإنه حريص على أن يكون هناك استثمارات لرجال الأعمال في منطقة جازان؛ كونها إحدى مناطق السعودية الواعدة ذات الفرص الاستثمارية الناجحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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