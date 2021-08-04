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مصرع اب وابنه وابنته وابن شقيقه غرقا في ترعه الشيخ زايد بمدينة الحمام بمطروح

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مصرع اب وابنه وابنته وابن شقيقه غرقا في ترعه الشيخ زايد بمدينة الحمام بمطروح مصرع اب وابنه وابنته وابن شقيقه غرقا في ترعه الشيخ زايد بمدينة الحمام بمطروح

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لقي أب ونجله ونجلته ونجل شقيقه مصرعهم غرقا فى ترعه الشيخ زايد بمدينة الحمام بمطروح ولم يعرف سبب الغرق بعد.

وكان قد وصل مستشفي الحمام المركزي إشارة تليفوني من النجدة بوجود حالات غرق بترعة الشيخ زايد فرع 23 التابع لمركز ومدينة الحمام شرق مطروح وتم إرسال سيارات الاسعاف الى مكان بلاغ النجدة وتم انتشار الجثث وهم

الأب بخيت عبد النبي السيد 38 سنة
جثه هامدة

وابنته فرح بخيت عبد النبي السيد11 سنة جثه هامدة

وابنه احمد بخيت عبد النبي السيد 8 سنوات جثة هامدة

وابن شقيقه سيف محسن عبدالنبي
السيد 10 سنواتجثه هامده

تم نقل الجثث الى مشرحة المستشفى فى انتظار كتابة مفتش الصحة تقريره عن الواقعه وانتظار قرار رئيس النيابة للتصريح بدفن الجثث.

المصرى اليوم

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