موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 .. والمؤشرات الأولية التظلمات لمدة أسبوعين

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، يبحث عنها عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب بعد انتهاء إمتحانات الثانوية العامة وطبقا للتصريحات الأخيرة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فإن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر بعد 15 أغسطس الحالي.

وكشف وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 في الوقت الحالي بشكل نهائي، مؤكدا أن النتيجة سوف تظهر بين 15 و 18 من شهر أغسطس، موضحا أن تصحيح مواد الثانوية العامة بدأ من منتصف شهر يوليو الماضي ومستمرة حتى الآن.

وقال وزير التربية والتعليم قبل منتصف الشهر الحالي سيتم إعلان الموعد النهائي لنتيجة الثانوية العامة بمجرد الإنتهاء من عملية تصحيح النتيجة ورصد درجات الطلاب، مؤكدا أنّ عملية التصحيح سوف تتم إلكترونياً ولا يوجد بها أي عنصر بشري في التصحيح أو تقدير صحة الإجابات.

وأكد الوزير ان مؤشرات نسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها مطمئنة جدا مقاربة بالسنوات الماضية، وقال لا داعي للخوف أو القلق، وسف نهنئ أولادنا المجتهدين قريبا.

امتحان الأحياء والاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة في المنصورة - صورة أرشيفية

سيعقد وزير التربية والتعليم مؤتمر للإعلان نتائج الثانوية 2021 وأوائل الثانوية العامة لكل شعبة العلمية والأدبية، ونسب النجاح في الثانوية العامة بمقارنتها بالعام الماضي.

وستم اعلام نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المدارس بالمحافظات في اليوم التالي من اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، علي أن يتم فتح باب التظلمات للمتضررين من النتيجة في لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية لمدة أسبوعين مقابل دفع 100 جنيه لصندوق دعم المشروعات التعليمية