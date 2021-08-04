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تبوك.. القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مقيم داخل مركبة أثناء توقفه

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تبوك.. القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مقيم داخل مركبة أثناء توقفه تبوك.. القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مقيم داخل مركبة أثناء توقفه
وسلبه مبلغاً مالياً وهاتفَيْن متنقلَيْن وسرقة السيارة والهرب من الموقع

تبوك.. القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مقيم داخل مركبة أثناء توقفه

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال والنفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر؛ لاعتدائهم على مقيم داخل مركبة أثناء توقفه، وسلبه مبلغاً مالياً وهاتفَيْن متنقلَيْن، وسرقة المركبة والهرب من الموقع، وجرى توقيفهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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