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الأرصاد الجوية المصرية: فيضانات عارمة فى السودان وأمطار بجنوب

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الأرصاد الجوية المصرية: فيضانات عارمة فى السودان وأمطار بجنوب مصر الأرصاد الجوية المصرية: فيضانات عارمة فى السودان وأمطار بجنوب

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قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن السودان تتعرض لموجة من الفيضانات العارمة فى مثل هذا الوقت من كل عامة بسبب الأمطار الغزيرة الموسمية، وتوقعت أن تمتد موجة الأمطار إلي جنوب خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار الغزيرة على السودان ترجع إلي تقدم الفاصل المداري، والذي هو خط وهمي متعرج ينشأ بالقرب من خط الاستواء وموازٍ له، ويتقدم خلال فترة الصيف بسبب رحلة الشمس، حيث يدفع قوي تسمي كوريوليس الهواء فى نصف الكرة الجنوبي ناحية الشمال.

وتصبح تلك المنطقة ذات ضغط منخفض بسبب حرارة الشمس، وتكون البيئة الأكثر ملائمة لحدوث العواصف الرعدية ذات البنية القوية، ويكون الهواء الحار المشبع ببخار والرطوبة خلال مروره على السطح ينخفض الضغط ويقل وزنه مكونًا تيارات رطبة صاعدة إلى الأعلى، ويتدفق الهواء الحار المستمر بفعل الفروقات الحرارية، ويبرد كلما صعد لأعلى، لتحدث عملية التكثيف مكونًا السحب الركامية العالية، التي ترتفع إلى عشرات الكيلومترات لأعلى بما يؤدي إلي سقوط أمطار غزيرة تتسبب فى حدوث الفيضانات أو سيول في تلك المناطق.

وقالت الأرصاد الجوية المصرية إن الجهات المختصة في السودان أصدرت انذارات جوية بخصوص ما سوف تتعرض له البلاد خلال الايام القليلة القادمة من أمطار غزيرة ورعدية تتسبب فى فيضانات في الأماكن المكشوفة.

وأوضحت الأرصاد الجوية المصرية إن الفاصل المداري يتقدم شمالاً ليصل إلي جنوب مصر خلال الأيام القاديمة بما يجعل المنطقة عرضة لسقوط الأمطار بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.

وأشارت الأرصاد إلي أنها ستواصل نشر كل ما يخص تنبؤات الأمطار وحركة الفاصل المداري على مصر والسودان بشكل يومي.

ومن جانبها أعلنت وزارة غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي شمال السودان يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقعة من المياه إلي بحيرة سد مروي، وناشدت المواطنين فى القرى الواقعة علي الضفتين الغربية والشرقية أخذ الحيطة والحذر اللازمتين لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية.

وشهدت السودان الجمعة الماضي هطول أمطار غزيرة على محلية المتمة مصحوبة برياح متوسطة مما أدى لانهيارعدد من المنازل وتضرر مدرسة فى منطقة أبورقيوة والزيداب، ومصرع طالب غرقًا فى النيل الأزرق.

فيضانات السودان .. صورة منقولة عن صفحة هيئة الأرصاد الجوية المصرية

المصرى اليوم

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