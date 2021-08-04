وظائف وزارة القوى العاملة أغسطس 2021 .. 1326 وظيفة والمرتب يصل إلي 6 آلاف جنيه

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وزارة القوي العاملة.. سيطرت على محركات البحث على جوجل، خلال الساعات الآخيرة، من قِبل عدد كبير من الشباب، وذلك للبحث عن فرص عمل جديدة بعد إعلان الوزارة في أغسطس الجاري 2021 عن توافر 538 فرصة عمل للذكور والإناث، بالاضافة إلى 778 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ليصل إجمالي فرص العمل المطلوبة 1326 فرصة.

قالت وزارة القوي العاملة إن الوظائف متاحة لجميع التخصصات بأجور تبدأ من 1200 جنيه وتصل إلى 6 آلاف جنيه حسب خبرة المتقدم للحصول على الوظيفة، مؤكدة على وجود تأمين صحي للحاصيل على الوظيفة من خلال 29 شركة

أكدت وزارة القوي العاملة أن التقديم لوظائف وزارة القوى العاملة أغسطس 2021، يتم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، من خلال خطوات محددة.

رابط التقدم لوظائف وزارة القوي العاملة 2021

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة

التسجيل في خانة راغبي العمل

الضغط على خانة الدخول لأول مرة.

تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والرقم التأميني والمؤهل الدراسي والمهنة والحالة الاجتماعية ورقم التليفون ومحل الإقامة، ثم كتابة كلمة السر.

تسجيل الخبرات والدورات التدريبية والمهارات التي سبق وأن حصل عليها المتقدم ثم ضغط على حفظ البيانات.

بعدها تبدأ الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على فرص العمل طبيقا لخبراتهم المسجلة في البرنامج

لقاء وزير القوى العاملة بأصحاب الأعمال والمستثمرين بالغرفة التجارية بسوهاج - صورة أرشيفية

أكدت وزارة القوي العاملة أن الوظائف المطلوبة في 9 محافظات هي دمياط والبحيرة وأسيوط والقليوبية والمنوفية والمنيا والغربية، والمنيا، أسيوط وأسوان والأقصر.