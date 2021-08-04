المصري ينهي أزمة إيزي إيميكا

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نجح مسؤولو نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في إنهاء أزمة النيجيري إيزي ايميكا، لاعب خط سوط الفريق الأول لكرة القدم.

وكان إيزي ايميكا، انقطع عن تدريبات المصري في الفترة الماضية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وعقدت لجنة التعاقدات بالنادي المصري ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي وعدنان حلبية، وأحمد الشملة عضوا المجلس، اجتماعًا مع اللاعب، في الساعات الماضية، وذلك للتعرف على أسباب عدم انتظامه في المران خلال الفترة الماضية.

وتم خلال الاجتماع انهاء كافة المشكلات المادية للاعب مع وكيله السابق والتي كانت ستتسبب في ايقاف اللاعب عن المشاركة مع الفريق.

فيما أكد إيزي ايميكا التزامه التام بكافة قرارات وإجراءات مجلس إدارة النادي المصري وانتظامه كذلك في تدريبات الفريق.