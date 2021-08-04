اليوم الأربعاء.. انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات عن 7 قرى في الفيوم

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أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الفيوم، عن انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات متواصلة عن قرية هوارة المقطع والعزب التابعة لها، ومنشأة الجزائر، وقرية الأعلام، كفور النيل «ومن مركز سنورس عن قرية الكعابى ـ جرفس ـ طريق ابوعيطه» وذلك غدا الموافق الاربعاء الموافق 4/8/2021، من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 8 مساءا.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيانها، أن قطع المياه نتيجة أعمال صيانة اللازمة لإصلاح وتغيير عداية صلب لخط مياه قطر 560 مم نوعه صلب بمنطقة هوارة المقطع بمركز الفيوم.

وأهابت الشركة المواطنين بالفيوم، وأصحاب المستشفيات والمخابز، بتدبير كافة احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه عن هذه المناطق.