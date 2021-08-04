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جلسة مرتقبة تحسم عودة «بيانيتش» ليوفنتوس

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جلسة مرتقبة تحسم عودة «بيانيتش» ليوفنتوس جلسة مرتقبة تحسم عودة «بيانيتش» ليوفنتوس

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أفاد تقرير صحفى إسبانى بأن مستقبل النجم البوسنى ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، من الممكن أن يحسم قريبًا. وتتلاقى رغبة بيانيتش مع برشلونة فى الانفصال هذا الصيف، حيث يسعى اللاعب للمشاركة أساسيًا، بينما يرغب النادى فى تخفيض فاتورة الرواتب.

وارتبط اسم بيانيتش (31 عامًا) بالعودة ليوفنتوس هذا الصيف، بعد أن رحل عنه الموسم الماضى، فى صفقة تبادلية نُقل على إثرها البرازيلى آرثر ميلو إلى السيدة العجوز.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن فالى رمضانانى، وكيل بيانتيش، أجرى اتصالات مع يوفنتوس، ويخطط لمقابلة المدير الرياضى فيديريكو تشيروبينى، اليوم الثلاثاء، على أقصى تقدير، لحسم مستقبل موكله.

وأضاف التقرير أن المدرب ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى الجديد القديم ليوفنتوس، أعطى موافقة صريحة لإدارة ناديه من أجل استعادة اللاعب. ويحتاج يوفنتوس لأمرين من أجل إتمام صفقة بيانيتش، الأول هو بيع أحد لاعبى الوسط وليكن آرون رامسى، والثانى هو تحفيض اللاعب البوسنى لراتبه.

المصرى اليوم

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