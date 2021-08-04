برشلونة يتفق مع «أومتيتى» على الرحيل.. و«كومان» يتغزل فى صفقة «البارسا» الجديدة

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توصل برشلونة لاتفاق مع مدافعه الفرنسى صامويل أومتيتى، على الرحيل هذا الصيف، بعد العديد من التقارير التى ربطته بمغادرة قلعة كامب نو. وتعاقد برشلونة مع الإسبانى إريك جارسيا، قادمًا من مانشستر سيتى، فى صفقة انتقال حر، وبالتالى تراجع ترتيب أومتيتى بين مدافعى النادى الكتالونى.

وبحسب صحيفة «سبورت»، الكتالونية، فإن أومتيتى سيرحل عن برشلونة هذا الصيف على سبيل الإعارة، بناءً على اتفاق تم بين الطرفين. وأضافت الصحيفة أن المدافع الفرنسى لديه شروط محددة للخروج معارًا من برشلونة، أبرزها أنه يريد اختيار وجهته، حيث يطمح فى الانضمام لنادٍ يشارك فى دورى أبطال أوروبا ويقاتل على الألقاب.

وأوضحت الصحيفة أن العروض التى يتمناها أومتيتى غير متوفرة حاليًا، وقد رفض العروض التى كان سيقبلها برشلونة. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة المتمثلة فى إقناع أومتيتى بالرحيل وحدها تسعد برشلونة، خاصة أن اللاعب رفض هذا الأمر فى الصيف الماضى. ويدرك أومتيتى أنه لن يشارك أساسيًا فى برشلونة حاليًا، لذا فإن الخيار الأفضل هو الانتقال لنادٍ يضمن له اللعب بشكل مستمر.

أبدى الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، إعجابه بإمكانات مواطنه ونجم البلوجرانا الجديد ممفيس ديباى. وانضم ديباى إلى برشلونة هذا الصيف، قادمًا من أولمبيك ليون، فى صفقة انتقال حر. وقال كومان، فى تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية: «ممفيس لاعب يصعب الدفاع أمامه».

وأضاف: «وصول ممفيس كقيمة مضافة سيرفع بلا شك سقف طموحات الفريق». وختم: «حضر ممفيس بالكثير من الجوع لإظهار جودته، ونحن سعداء جدًا بوجوده معنا». وخاض ديباى مباراتين وديتين مع برشلونة حتى الآن، كانتا أمام جيرونا وشتوتجارت، ونجح فى تسجيل هدفين.

ويحافظ الثنائى ليونيل ميسى ولويس سواريز على صداقتهما، رغم رحيل النجم الأوروجويانى عن برشلونة فى الصيف الماضى. ومن المعروف أن ميسى وسواريز تجمعهما علاقة صداقة قوية، منذ أن انتقل الثانى للعب فى برشلونة عام 2014. ورغم رحيل سواريز عن برشلونة الصيف الماضى، وانتقاله لأتلتيكو مدريد، بل وقيادة الفريق لتحقيق لقب الليجا، إلا أن علاقته بميسى لم تتغير.

ونشر ميسى، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعى، صورة تجمعه بسواريز فى مدينة «إبيزا» الإسبانية، حيث يقضيان عطلتهما قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولم يجدد ميسى عقده المنتهى مع برشلونة حتى الآن، وبالتالى لن يشارك فى التدريبات قبل توقيع عقدٍ جديد. ويسعى برشلونة بكل قوة حاليًا لتخفيض فاتورة الرواتب فى الفريق، من أجل تجديد عقد ميسى، خاصة بعد قرار رابطة الليجا بوضع حد أقصى للرواتب.