وعد .. «شعر» لـــ أمانى محفوظ

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جددنى..
ومددنى على شُطآن
فارشهالى بورق الورد..
■ ■ ■
وقول كام وعد ف ودانى
لا يوم ترحل
ولا تسيبنى
ولا يا حبيبى تنسانى..
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وحددنى بقلم عمرك
فى صورة راسمها علشانى..
■ ■ ■
وعددنى
فى كل مشاهد اتمنيتها ف الأنثى
وسيبنى اهديك مَشاهد حُب لا تُنسى..
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واجذبنى كما القطة
بكام نقطة
من العطر اللى خلانى
أتوه واغرق ف بحر هواك..
■ ■ ■
واخوض جوه الخيال واحلم
بليلة جديدة أعيشها معاك..
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دفاك فيها يبددنى
ويمحيني
وترجع إنت تِحيينى..
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ومن تانى..
تجددنى..
تحددنى..
وتوعدنى
لا ترحل يوم
ولا تسيبنى
ولا يا حبيبى تنسانى..