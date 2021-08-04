أخبار عاجلة

"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
"الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا" -
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي (الرابط) -
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة -
الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة -
متحدث طالبان لـ أحمد موسى: سيطرنا على أفغانستان وسنقيم نظامًا إسلاميًا.. ولن نسمح بحفلات الغناء -
رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: نقف إلى جانب الشعب الأفغاني ومطالبهم -
واشنطن : الدبلوماسيون الأمريكيون يتواصلون مع طالبان في الدوحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وعد .. «شعر» لـــ أمانى محفوظ

Print
وعد .. «شعر» لـــ أمانى محفوظ وعد .. «شعر» لـــ أمانى محفوظ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددنى..

ومددنى على شُطآن

فارشهالى بورق الورد..

■ ■ ■

وقول كام وعد ف ودانى

لا يوم ترحل

ولا تسيبنى

ولا يا حبيبى تنسانى..

■ ■ ■

وحددنى بقلم عمرك

فى صورة راسمها علشانى..

■ ■ ■

وعددنى

فى كل مشاهد اتمنيتها ف الأنثى

وسيبنى اهديك مَشاهد حُب لا تُنسى..

■ ■ ■

واجذبنى كما القطة

بكام نقطة

من العطر اللى خلانى

أتوه واغرق ف بحر هواك..

■ ■ ■

واخوض جوه الخيال واحلم

بليلة جديدة أعيشها معاك..

■ ■ ■

دفاك فيها يبددنى

ويمحيني

وترجع إنت تِحيينى..

■ ■ ■

ومن تانى..

تجددنى..

تحددنى..

وتوعدنى

لا ترحل يوم

ولا تسيبنى

ولا يا حبيبى تنسانى..

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

«يبيعان علنا».. القبض على مسجلي خطر بالدقهلية بحوزتهما مخدرات وأسلحة

«يبيعان علنا».. القبض على مسجلي خطر بالدقهلية بحوزتهما مخدرات وأسلحة

بايدن: سنرد بشكل مدمّر إذا هاجمتنا «طالبان»

بايدن: سنرد بشكل مدمّر إذا هاجمتنا «طالبان»

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي (الرابط)

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي (الرابط)