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قال إسلام عادل مدرب نادي مصر المقاصة، إن باولن فوافي، لاعب الفريق الذي رحل، بالغ في حديثه عن النادي الذي يتعامل بشكل محترف مع جميع لاعبيه بالتحديد المحترفين.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فوافي عقده انتهى مع النادي بنهاية الموسم الجاري، موضحًا أن الجهاز الفني رأى عدم استمراره لتقدمه في العمر وتراجع مستواه.

واستكمل تصريحاته «اللاعب له مستحقات مالية بالفعل، لكنه كان سعيد للغاية بتواجده في الفريق الذي لعب بقميصه 6 سنوات، تلقى خلالهم العديد من العروض ولم يرحل وهو ما ينفي حديثه المُبالغ فيه على النادي، وفرنا لفوافي كل شيء من سيارة وسكن».

واختتم إسلام عادل «جميع الأندية تعاني من أزمات مالية، وليس مصر المقاصة وحده، لكن حديث فوافي كان فيه الكثير من المبالغة.. والجهاز الفني بقيادة محمد عبدالجليل هو من قرر رحيل اللاعب وليس العكس مثلما ردد بأنه سيرحل عن الفريق».